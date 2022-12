Takie są teraz modne fryzury świąteczne. Te stylowe fryzury na święta dodadzą uroku i elegancji [zdjęcia - 8.12.2022 r.] Agnieszka Kasperek

Dbamy, by świąteczna wieczerza czy obiad były eleganckie. Pięknie nakryty stół, bożonarodzeniowe dekoracje i ozdoby, choinka - to wszystko jest zwykle dopracowane do ostatniego szczegółu. Warto tez zadbać o piękny strój i modną fryzurę. Piękne uczesanie to dla wielu kobiet element obowiązkowy bożonarodzeniowych stylizacji modowych. Jakie świąteczne fryzury są modne? Zebraliśmy przykłady eleganckich i stylowych fryzur na święta. Zobacz je w naszej galerii.