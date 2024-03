Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [6.03.2024]

Jak zaaranżować małą kuchnię?

Projektanci zajmujący się urządzaniem wnętrz zgodnie twierdzą, że małe kuchnie są dużo trudniejsze do urządzenia niż te duże, bo na dużo mniejszej przestrzeni trzeba zmieścić te same sprzęty. Jest jednak sporo sposobów, dzięki którym można zyskać dodatkowe miejsce do przechowywania. Jednym z nich jest wysoka zabudowa, szafki wiszące do sufitu oraz wyspa z szufladami i szafkami. Jeśli wnętrza na to pozwalają można zrezygnować z drzwi lub otworzyć kuchnie na hol.

Meble do kuchni - na wymiar czy gotowe?

Jakie kuchnie są modne w 2024?

Krzysztof Miruć - biografia, wykształcenie

-Poszedłem do szkoły w Suprlaślu, do plastyka. Stąd moje zamiłowanie do sztuki. Potem studia w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej (ukończył w 2002 - red.). Później studia w Paryżu, no i tak poszło - opowiadał architekt w TVN. - U mnie w domu było coś takiego, że moja mama non stop przestawiała meble. I to był chyba taki początek. Potem mój stryj studiował na architekturze (...) i on dużo wniósł też w moje życie - mówił, dodając, że nigdy nie myślał o wybraniu innej ścieżki zawodowej.