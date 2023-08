Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 [6.08.23]

Sama wymyśliła, że chce pracować w tym zawodzie. Nie ukrywa, że inspiracje czerpie od innych Ukrainek. Szkoliła się u Eleny Mitkowskiej, która swój salon kosmetyczny niezmiennie prowadzi w Ukrainie. - Podoba mi się zajęcie kosmetyczki, robienie manicure i pedicure. Stwierdziłam, że na tym właśnie chcę zarabiać - przyznaje Olga, która nie zamierza wyjeżdżać z Polski, choć grono klientek rośnie jej powoli. - Wiem, że to działa pocztą pantoflową. Mogę jedynie liczyć na zadowolenie moich klientek i to, że o mojej pracy opowiedzą swoim znajomym.

Olga Stakhova jest w Polsce od początku wojny w Ukrainie. - A więc to już będzie prawie półtora roku.

Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane…

Taki manicure i pedicure lubią Ukrainki

Olga wie na bieżąco, jakie są modowe trendy w manicure i pedicure w Ukrainie. Czy to się sprawdza, takie wzory i kolory paznokci, także w Polsce? - W mojej ocenie kolory paznokci odpowiadają porom roku. Tak przynajmniej widzę to w Ukrainie. W ostatnim czasie Ukrainki wybierają jednak kolory jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Stawiają na minimalizm na paznokciach. Zależy im, aby kolory były delikatne, subtelne.