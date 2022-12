Takie są teraz najmodniejsze swetry bożonarodzeniowe damskie i męskie. Oto "brzydkie swetry" - hit na święta [zdjęcia - 20.12.2022 r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Świąteczne swetry w zimowe i bożonarodzeniowe motywy budzą pozytywne skojarzenia, rozczulają i bawią, ale przede wszystkim - grzeją. Sweter świąteczny króluje zarówno w damskich, jak i męskich kolekcjach odzieży. Dla jednych symbol "obciachu" i powód do śmiechu, dla innych - element obowiązkowy bożonarodzeniowych stylizacji i jeden z najważniejszych dodatków na zimę. Mężczyzna w kolorowym swetrze z reniferami, bałwankami, choinkami i mikołajami na pewno zwróci na siebie uwagę. Jakie świąteczne swetry są najmodniejsze w 2022 roku? Zebraliśmy wzory świątecznych swetrów damskich i męskich. Te bożonarodzeniowe "brzydkie swetry" na pewno zaskoczą gości. Zobacz w galerii najmodniejsze "brzydkie swetry" świąteczne w naszej galerii. Hit czy kit? >>>>> unsplash.com Zobacz galerię (20 zdjęć)

Świąteczne swetry to dla jednych symbol "obciachu" i powód do śmiechu, dla innych - element obowiązkowy bożonarodzeniowych stylizacji i jeden z najważniejszych dodatków na zimę. Jakie świąteczne swetry są najmodniejsze w 2022 roku? "Brzydki sweter" to niezmiennie hit na święta Bożego Narodzenia. Zebraliśmy wzory świątecznych swetrów damskich i męskich. Te bożonarodzeniowe swetry na pewno zwrócą uwagę. Zobacz je teraz w naszej galerii.