Takie są teraz objawy przeziębienia cebulek włosów. To może powodować wypadanie włosów. Oto, na co zwrócić uwagę

Przeziębienie cebulek włosów - oto najważniejsze objawy

Przyczyną przeziębienia cebulek włosów są zazwyczaj nagłe zmiany temperatury oraz efekt uboczny nie noszenia czapek. Przymrożone, osłabione cebulki powodują wypadanie włosów.

Przeziębienie włosów, a właściwie cebulek włosów może mieć bardzo poważne skutki dla ich kondycji, a nawet powodować wzmożone wypadanie.

Chłodne powietrze źle wpływa na unaczynienie. Pod jego wpływem cieniutkie naczynia włosowate kurczą się, co automatycznie zmniejsza ilość krwi, a zatem również dostarczanych do cebulek włosów substancji odżywczych. Może to mieć poważne konsekwencje.