Takie są teraz zarobki w Biedronce. Duże podwyżki dla kasjerów i magazynierów

Ponad 60 tys. pracowników w sklepach i centrach dystrybucyjnych sieci Biedronka otrzyma od 1 lipca 2023 r. wyższe wynagrodzenie - podaje biuro prasowe sieci. Biedronka w skali roku przeznaczy na podwyżki dla pracowników na podstawowych stanowiskach około 650 milionów złotych.

Podwyżki pensji obejmą pracowników na stanowiskach:

Wyższe pensje otrzymają również załogi w 17 centrach dystrybucyjnych sieci.

- Jesteśmy dumni, że jesteśmy największym pracodawcą w Polsce, natomiast liczymy się z tym, że spoczywa na nas odpowiedzialność nie tylko za naszych pracowników, ale również ich rodziny. Stabilne zatrudnienie to wartość, która oferujemy każdemu, kto już jest częścią naszej załogi lub zdecyduje się do niej dołączyć, a regularne podwyżki pensji są naszym priorytetem. To dzięki zaangażowaniu naszych ludzi możemy wspólnie osiągać sukcesy - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.