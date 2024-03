Takie są triki na zupę idealną. Tak ugotujesz smaczną zupę - zobacz porady ekspertów [22.03.2024 r.]

Zupa - jak ugotować?

Zupa to danie łatwe i szybkie w przygotowaniu. Może być częścią obiadu jako pierwsze danie, może też stanowić obiad sama w sobie. Krupnik z kaszą, grochówka z grochem, żurek z kiełbasą i ziemniakami, pomidorowa z makaronem lub ryżem - to przykładowe, tradycyjne polskie zupy. Ziemniaki, mięso, warzywa, ryż, makaron - te składniki sprawiają, że zupy to bogactwo składników odżywczych, a do tego zapewniają sytość na długi czas.

Do przygotowywania zup warto wykorzystywać sezonowe warzywa, na przykład na jesień dynię do zupy dyniowej, latem owoce do zupy owocowej z makronem, buraki na chłodnik, wiosną - różne warzywa do zupy jarzynowej. Zawsze wybieraj warzywa jak najlepszej jakości, najlepiej świeże, by oddały do zupy jak najwięcej cennych składników, witamin i minerałów. Oczywiście poza sezonem warto sięgać po warzywa mrożone i z nich przygotowywać zupy.