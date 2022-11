Takie są ulubione metody złodziei samochodów. Uważaj, w taki sposób teraz najczęściej kradną auta [lista - 5.11.2022 r.]

Złodzieje samochodów w Polsce kradną najczęściej auta wprost z ulic, niestrzeżonych parkingów oraz placów przy centrach handlowych. Oszuści są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty, ale jest też wiele złodziejskich metod, które - choć stosowane od lat - nadal są skuteczne. Niektórzy złodzieje improwizują, ale są i tacy, którzy wcześniej dokładnie planują swoje działanie.Złodzieje samochodów mają wypracowane i opanowane do perfekcji różne techniki kradzieży. Ich łupem padają samochody a czasem tylko pieniądze i rzeczy pozostawionych w autach. Jakie są teraz ulubione metody złodziei samochodów? W jaki sposób kradną auta? Jakie triki wykorzystują, by włamać się do samochodu? Poznajcie sposoby złodziei i oszustów w naszej galerii >>>>>

Piotr Krzyżanowski