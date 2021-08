Takie są warianty waloryzacji emerytur 2022. Rekordowe wyliczenia mogą zaskakiwać [16.08.21]

NOWE Konferencja wicewojewody, powitanie p.o. wójta i szczepionkobus w Kijewie Królewskim. Zdjęcia

Dziś (16.08.2021) w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim pracę rozpoczął p.o. wójta Arkadiusz Stefaniak, wyznaczony w ubiegłym tygodniu - prezesa Rady Ministrów - na pełnienie tej funkcji do czasu wyborów przedterminowych. Podczas prezentacji towarzyszył mu wicewojewoda Józef Ramlau. Także dziś, do Kijewa Królewskiego, przyjechał szczepionkobus. Obaj panowie zachęcali mieszkańców do szczepień.