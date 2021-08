Takie są warianty waloryzacji emerytur 2022. Rekordowe wyliczenia mogą zaskakiwać [17.08.21]

NOWE Moto Show w Grudziądzu. Można zgłosić swój unikatowy pojazd na wystawę i wspomóc bezdomne zwierzaki

Przygotowania do Moto Show idą pełną parą. Będzie to nie lada gratka dla miłośników motoryzacji, ale także dla wrażliwych na los bezdomnych zwierząt. Podczas wystawy będzie można podziwiać: pojazdy klasyczne, oldtimery, supercars i wiele innych. Będzie też strefa gastro i dla dzieci. Wstęp: karma lub koce dla zwierzaków, które trafią do schroniska w Grudziądzu i Węgrowie. Chętni mogą zgłosić swoje auta na wystawę. Impreza 28 sierpnia na placu Auto Serwis Swatek w Węgrowie.