Takie są wczesne objawy udaru cieplnego. Jeżeli zaobserwujesz je u siebie, zacznij reagować

Czym różni się udar cieplny od udaru słonecznego?

Pojęcia te są często mylone ze sobą. Tymczasem udar cieplny może wystąpić nawet gdy unikamy słońca i czas upałów spędzamy w mieszkaniu. Udar cieplny to efekt przegrzania organizmu. Pojawia się na skutek przebywania w gorących, nieklimatyzowanych i wilgotnych pomieszczeniach. Temperatura ciała przekracza 40 st. C, co bezpośrednio zagraża życiu. Natomiast udar słoneczny to odmiana udaru cieplnego - pojawia się na skutek zbyt długiego przebywania na słońcu.

