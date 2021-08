Takie są wyliczenia czternastych emerytur 2021. Zobacz, ile dostaniesz brutto i netto [6.08.2021]

Leo Messi odchodzi z Barcelony! Nie może podpisać nowej umowy. Klub potwierdza rozstanie

Leo Messi nie podpisze nowego kontraktu z FC Barceloną, co oznacza definitywne pożegnanie! Klub z Katalonii potwierdził w oficjalnym komunikacie, że piłkarz nie podpisze nowej umowy, chociaż doszedł do porozumienia w sprawie jej warunków. Co dalej?