Takie są wynagrodzenia w dyskontach spożywczych. Stawki po podwyżkach w Biedronce i Lidlu [14.02.2022] JJ

Z początkiem roku wiele sieci sklepów decyduje się na podwyżki płacy dla swoich pracowników. O wyższych pensjach poinformowała między innymi Biedronka i Lidl. Sprawdzamy, ile w 2022 roku będą zarabiać pracownicy marketów. W których z nich pracownicy dostali lub dostaną podwyżki. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>> archiwum Polska Press Zobacz galerię (11 zdjęć)

Praca w sklepach to dość popularne zajęcie w naszym kraju. Duże sieci handlowe zatrudniają nawet kilkadziesiąt tysięcy pracowników. Zajęcie to nie należy do najłatwiejszych dlatego, sieci dbają o swoich pracowników doceniając ich dodatkami i coraz wyższymi pensjami. W galerii poniżej znajdziecie stawki pracowników na różnych stanowiskach w najpopularniejszych marketach!