Takie są zarobki w sklepach po kolejnej podwyżce najniższej krajowej w 2023 roku. Tyle teraz się zarabia na kasie [17.08.2023 r.]

Praca w handlu nie należy do najłatwiejszych. Pracodawcy coraz częściej zabiegają o pracowników. Jednym z najlepszych sposobów na przyciągnięcie pracowników jest dobre wynagrodzenie. Już od kilku lat duże sieci handlowe takie jak Lidl, Bierdonka czy Kaufland regularnie podnoszą pensje swoim pracownikom.

Zgodnie z decyzją rządu od stycznia 2023 r. najniższa krajowa wzrośnie o 480 zł do 3 490 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł brutto (wzrost o 3,10 zł). Od 1 lipca br. minimalna płaca wzrosła o kolejne 110 zł do 3 600 zł brutto. Obie podwyżki płacy minimalnej brutto w 2023 r powodują, że jest ona finalnie wyższa o 590 zł w stosunku do płacy z ubiegłego roku.