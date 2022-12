Takie są zarobki w sklepach sieci Biedronka na koniec 2022 roku. Stawki od magazyniera po kierownika [2.12.2022 r.]

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Oznacza to, że wszyscy pracownicy, którzy nie zarabiali 3 600 złotych brutto w lipcu otrzymają podwyżkę.

Takie będą zarobki w sklepach sieci Biedronka w 2023 roku

To w wielu miejscach pracy wiąże się z podwyżkami wynagrodzenia. Biedronka od kilku lat co roku przyzwyczaiła pracowników do podwyżki uposażenia. Zwykle 1 stycznia lub 1 marca pracownicy dostawali wyższe stawki. W tym roku jeszcze sieć nie poinformowała o podwyżkach, nie oznacza to oczywiście, ze takich podwyżek nie planuje. Gdy tylko sieć wystosuje odpowiedni komunikat poinformujemy Państwa na naszych stronach.