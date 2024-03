Takie są zarobki w sklepach sieci Biedronka w 2024 roku. Tak płacą szeregowym pracownikom i kierownikom [16.03.24]

Tak płacą w sklepach sieci Biedronka od 2024 roku

Sieć sklepów Biedronka oferuje szeroki asortyment produktów: od spożywczych i przemysłowych po odzież, tekstylia i zabawki. Choć jak wynika z zestawień ekspertów rynku, Biedronka nie jest już najtańszym sklepem, to wciąż ceny są często konkurencyjne w stosunku do cen oferowanych przez inne markety i Polacy chętnie kupują w sklepach Biedronki.

W zestawieniu przygotowanym przez miesięcznik "Forbes" pod względem przychodów sieć Biedronka znalazła się na pierwszym miejscu - w 2023 roku uzyskała przychody w wysokości 85,03 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko jedną czwartą (24,6 proc.) w porównaniu do sytuacji rok wcześniej. Największy konkurent Biedronki - Lidl, znalazł się na drugim miejscu znalazł z przychodami na poziomie 33,37 mld zł, po wzroście o 24,1 proc. rok do roku.