Takie są zasady diety cukrzycowej. Wiele ostrzeżeń nie ma nic wspólnego z medycyną! [25.12.2023]

Diabetolodzy mówią co innego

Przyjrzyjmy się zatem powszechnie panującym mitom, które najczęściej kształtują nasze podejście do tego schorzenia. Pierwszą "zmyłką" jest przekonanie, że to jedzenie cukru jest główną przyczyną cukrzycy. Tymczasem diabetolodzy (m.in. Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne) jednoznacznie wykluczają tezę, że nadmiar spożycia cukru jest wyłączną przyczyną cukrzycy. Cukrzyca to stan, który rozwija się pod wpływem wielu czynników, w tym genetyki, stylu życia i środowiska. Kolejnym ważnym faktem jest to, że nie wszystkie osoby z nadwagą lub otyłością będą miały cukrzycę . Choć nadwaga zwiększa ryzyko zachorowania na tę chorobę, to ważne jest zrozumienie, że cukrzyca może również rozwijać się u osób o normalnej wadze lub z lekką nadwagą. Dlatego kluczowe jest podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie ryzyka poprzez wprowadzenie zmian w sposobie odżywiania i aktywność fizyczną w celu redukcji wagi.

Co z tym ryzykiem?

Co z ćwieczeniami

Równie błędne jest przekonanie, że cukrzyca wymaga stosowania insuliny, która jest oznaką niepowodzenia w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. To również nie do końca prawda. Osoby z cukrzycą typu 1 muszą stosować insulinę, ponieważ ich organizm nie wytwarza już tego ważnego hormonu. Natomiast cukrzyca typu 2 to choroba postępująca, która z biegiem czasu prowadzi do zmniejszenia produkcji insuliny. Dlatego insulinoterapia jest czasem niezbędna do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Ale nie zawsze.