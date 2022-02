Takie są zasady ulgi dla klasy średniej. Skąd kwota 12 800 zł brutto miesięcznie? [7.02.2022 r.] materiały prasowe

Korzyści z Polskiego Ładu odczują pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zarabiają do 5,7 tys. zł brutto miesięcznie. Pracownicy i przedsiębiorcy o wyższych zarobkach skorzystają z preferencji dla klasy średniej. Na czym polega ulga dla klasy średniej? Zobacz szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii! Pixabay Zobacz galerię (11 zdjęć)

Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu to największa reforma od lat. To między innymi rozszerzenie preferencji dla klasy średniej do 12,8 tys. zł, dodatkowe wsparcie dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami czy rozszerzenie ulgi dla samotnych rodziców. Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.