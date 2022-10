Takie są zasady Zamrożenia Cen Energii 2022. Wprowadzono dodatkowo upust za oszczędzanie [16.10.2022 r.]

Polskie rodziny nie zapłacą one wyższych rachunków za prąd do limitu 2 tys. kWh. Wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie natomiast osoby z niepełnosprawnościami, a limit do 3 tys. kWh – rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.