Takie są znaczenia najpopularniejszych polskich nazwisk. Skąd się wzięło Twoje nazwisko? [14.06.2021]

NOWE Takie twoje koszty domowe na pewno poniesie szef. Oto zasady przedłużonej pracy zdalnej [14.06.2021]

W czasie lockdownów wielu kujawsko-pomorskich urzędników, bankowców, informatyków, urzędników, przedstawicieli wolnych zawodów oraz np. nauczyciele pracowali na home office. I niektórzy wcale nie chcą wracać do starych zasad. Jednak szef będzie musiał dołożyć się do ich pracy w domu: do prądu, internetu i wypłaci rekompensatę, jeśli do służbowych spraw używamy prywatnego sprzętu.