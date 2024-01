Takie schorzenia można teraz leczyć w sanatorium w ZUS. Tak dostać skierowanie. Te osoby mogą jechać do sanatorium [20.01.2024 r.] Małgorzata Stempinska

Wyjazd do sanatorium z ZUS pozwala poprawić stan zdrowia chorych na schorzenia, które są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. Kto może jechać do sanatorium z ZUS? Jakie schorzenia można teraz leczyć w sanatorium w ZUS? Sprawdź teraz, jak dostać skierowanie do sanatorium z ZUS.