Takie sposoby na obserwowanie mieszkań mają włamywacze. To już nie tylko metoda na klamkę [3.11.2022 r.]

Urlop to czas, kiedy włamywacze działają aktywniej, wykorzystując fakt, że lokale często zostają bez nadzoru w czasie wyjazdów. Zanim włamywacze wkroczą do akcji, często obserwują mieszkania i stosują różne sztuczki, by sprawdzić, czy dom nie jest pilnowany. Policja ostrzega i uczula, na co zwrócić uwagę. Niedawno na swoim profilu na Instagramie podinspektor Małgorzata Sokołowska opublikowała post, w którym zamieściła zdjęcie kartki z ostrzeżeniem przed włamywaczami. Jedną z metod jest pozostawianie charakterystycznych znaków przy drzwiach do obserwowanego mieszkania. Mogą to być namalowane kropki, krzyżyki, kółka lub inne tego typu znaki. Włamywacze stosują również inne metody. Sprawdź, na co zwrócić uwagę! ►►►

archiwum Polska Press/Pixabay