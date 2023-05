Takie stare telefony mogą być warte fortunę. Są poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie [10.05.2023r.]

Te stare telefony są sporo warte. Są poszukiwane przez kolekcjonerów - lista

Stare telefony w świecie technologii to wręcz dinozaury. Ciężko wyobrazić sobie teraz telefon bez dostępu do Internetu, aparatu, kamery. Telefon, który służy głównie do dzwonienia to aktualnie dla nas coś nie do pomyślenia.