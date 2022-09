Takie suszenie ubrań na kaloryferze to błąd. W tych miejscach nie powinno się wieszać mokrych ubrań [29.09.2022]

Suszysz pranie na kaloryferze? To ogromny błąd

Sezon grzewczy to czas, który wielu wykorzystuje na domowe suszenie prania. O ile rozkładanie prania w łazience jest dobrym pomysłem, o tyle wieszanie go na ciepłych grzejnikach już nie. To może nieść niebezpieczne skutki dla naszego zdrowia, a także popsuć jakość życia w domu.