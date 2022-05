Takie szkodniki atakują najczęściej. Nasze pomidory zjadają stonki, mszyce i rolnice [9.05.22 r.]

Takie szkodniki atakują pomidory w Polsce

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach przyznaje, że w uprawie pomidorów metoda chemiczna zwalczania szkodników jest najważniejsza, ale jej skuteczność zależy m. in. od doboru terminu, techniki zabiegu i właściwego środka ochrony roślin.

To ostatnie podlega nieustannym zmianom. Dotyczą one rejestracji środków, ich okresów karencji i terminów stosowania. Program ochrony chemicznej jest uaktualniany co rok i publikowany przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.