Takie sztuczki stosuje IKEA, by klienci kupowali więcej. Zobacz listę trików w sklepach IKEA [16.11.21 r.]

IKEA to największa na świecie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją oraz sprzedażą mebli, a także artykułów dekoracyjnych. Roczny przychód sieci IKEA to około 50 mld dolarów (czyli ok. 200 mld zł). Skandynawska sieć stosuje liczne sztuczki psychologiczne, żeby klienci chętniej kupowali przedmioty, których tak naprawdę nie potrzebują i dzięki temu zostawiali w sklepach IKEA więcej pieniędzy.Jakie triki marketingowe stosuje IKEA? Listę 12 sztuczek ujawnił Trung Phan, kanadyjski dziennikarz "The Hustle Daily". Wymienił on 12 trików psychologicznych stosowanych w sklepach sieci IKEA. Jakie sztuczki stosowane są w sklepach IKEA - najpopularniejszej sieci z meblami do samodzielnego złożenia i sprzętem AGD? Zobacz koniecznie w naszej galerii >>>>>

Krystian Dobuszyński