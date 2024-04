Takie truskawki wybieraj poza sezonem aby były smaczne. Te są najbardziej słodkie i soczyste [11.04.24] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Polskie truskawki to jedne z najsmaczniejszych. Polacy chętnie sięgają po te owoce właśnie w sezonie owocowania, czyli od końca maja do lipca. Truskawki z importu jednak dostępne są przez cały rok, jednak ciężko im dorównać do tych rodzimych. Jak wybrać truskawki, aby były smaczne i słodkie? Mamy kilka porad.