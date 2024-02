Takie uprawnienia ma komornik w 2024 roku. To może zabrać teraz przy długach [24.02.2024 r.]

Komornik sądowy starając się odzyskać długi ma szereg uprawnień. Poza listą tego co może zająć, ma także szerokie uprawnienia. W trakcie egzekucji komorniczej, ma prawo między innymi: wejść na posesję dłużnika czy do mieszkania pod jego nieobecność, wynająć ślusarza do otwarcia zamków, przeszukać lokal i wszelkie schowki, a także przeszukać samego dłużnika.

Dlatego, gdy wpadniemy w długi, warto szukać rozwiązania polubownego sprawy. Unikanie komornika, nie sprawi, że nasze długi znikną.

Warto wiedzieć, że wejście do mieszkania przez komornika to zwykle ostateczność. Pierwszym krokiem będzie przejęcie pieniędzy z naszego bankowego konta. Jeśli chodzi o wysokość kwoty, którą może zająć komornik to jest ona określana na podstawie najniższego krajowego wynagrodzenia brutto, a świadczenia typu 800 plus są wyłączone z egzekucji komorniczych.