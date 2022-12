Takie urządzenia zużywają najwięcej prądu w naszych domach. Mamy wyliczenia rachunków [10.12.22 r.]

Bo czy aby na pewno musimy mieć zapalone światło w każdym pokoju, nawet gdy nas tam nie ma? Czy telewizor musi grać, gdy go nie oglądamy, albo czy musimy włączyć pralkę z jedną koszulą?

2 000 kWh ile to prądu? Średnio dwuosobowa rodzina rocznie zużywa od 1100 do 1700 kWh, trzyosobowa od 1400 kWh do 2100 kWh, natomiast 4-osobowa od 1800 do 3400 kWh. Rozpiętość jest znaczna, ponieważ zależy od sposobu korzystania z prądu oraz energochłonności zainstalowanych w domu urządzeń AGD i RTV. To także pokazuje, że mamy sporo miejsca na oszczędności.