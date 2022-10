Takie ważne listy ZUS wysyła do emerytów i rencistów. Chodzi o Czternastą Emeryturę [5.10.22]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła specjalne listy do emerytów i rencistów. Warto je uważnie przeczytać i zachować. Chodzi o wypłatę 14. emerytury.Tymczasem trwa także dyskusja o waloryzacji emerytur 2023. W marcu każdego roku emerytura wzrasta o wskaźnik waloryzacji, na który składa się inflacja produktów i usług, a także 20 proc. wzrostu średniego wynagrodzenia.Jak informuje "Fakt", wskaźnik w przyszłym roku może wynieść nawet 13,1 procent. Tak również wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Sprawdzamy, co oznaczałoby to dla emerytur. Poglądowe wyliczenia prezentujemy na kolejnych slajdach naszej galerii. Na oficjalne decyzje trzeba jednak poczekać nawet do lutego.

Przemysław Świderski