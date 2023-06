Takie właściwości lecznicze ma pelargonia. To dzieje się z naszym organizmem, gdy używamy olejek z geranium

Pelargonia czyli geranium to bardzo popularna w Polsce roślina. Można ją zobaczyć na wielu balkonach, tarasach, oknach. Ma piękne, wielobarwne kwiaty, kwitnie aż do późnej jesieni, nie ma dużych wymagań, jeśli chodzi o pielęgnację. A do tego ma wiele właściwości leczniczych i prozdrowotnych. Zobacz, co leczy pelargonia, na co pomaga i do czego można ją wykorzystać na przykład w kuchni >>

pixabay.com