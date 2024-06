Takie wsparcie finansowe mogą dostać kupujący mieszkanie. Oto aktualne formy pomocy

Program „Mieszkanie na start"

Program zakłada ponadto dopłaty do rat kredytów zaciągniętych do końca roku 2025. Obowiązywać będą one przez 10 lat, a kwoty będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Wysokość tych dopłat obniży oprocentowanie kredytu na poziomie: od 1,5% dla gospodarstwa jedno- i dwuosobowego, przez 1% dla trzyosobowego i 0,5% dla czteroosobowego, aż do 0% dla pięcioosobowego i większego.