Takie wypłacanie pieniędzy z bankomatu to błąd! W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz [26.04.2023]

Tak można stracić pieniądze!

Cash Trapping to jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Co oznacza? Chodzi o mechaniczne zmodyfikowanie bankomatu w taki sposób, by wypłacane przez kogoś pieniądze nie wydostały się z maszyny. W najprostszej formie, Cash Trapping jest to przyklejenie się wypłaconej gotówki do dodatkowo zamontowanej do bankomatu listwy, w miejscu gdzie powinien odbyć się odbiór pieniędzy. Szczegóły w poniższej galerii.