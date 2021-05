Takie wypłaty Czternastej Emerytury - brutto i netto. Tylko w tym roku? [stawki - 11.05.2021 r.]

Oto prawdziwi szczęściarze! Osoby o tych imionach i znakach zodiaku mają latem szansę na duże pieniądze

Macie wrażenie, że niektórzy przyciągają szczęście jak magnes? Że są osoby, który udaje się wszystko nawet bez wysiłku? Po drugiej stronie znajdują się osoby, które niemal ściągają do siebie pecha? Czy możliwe jest, że wpływ na to mogą mieć gwiazdy? Czy to, że pech nas omija, może zależeć od znaku zodiaku lub imienia? Jedni są tego pewni, inni to wyśmieją. Zobaczcie, przygotowane przez nas zestawienie szczęściarzy, które powstało na podstawie znaczenia imion i horoskopu.