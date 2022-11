Takie zmiany czekają emerytów już od grudnia. Można teraz nawet stracić świadczenie [28.11.2022]

Ważne zmiany dla emerytów od grudnia 2022 roku

Do emerytur i rent można dorabiać, ale część seniorów musi uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu. Przekroczenie limitów może spowodować, że wypłata świadczenia zostanie pomniejszona lub nawet zawieszona.

Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści mogą dorabiać do swojego świadczenia. Od grudnia zmienia się limit - informuje ZUS. Przypomnijmy, że limity w dorabianiu do rent i emerytur zmieniają się co trzy miesiące. Są uzależnione od średniej płacy krajowej.

Od 1 grudnia 2022 roku wchodzą w życie nowe limity dla dorabiających emerytów.

Od 1 grudnia limity dorabiania dla pracujących rencistów oraz wcześniejszych emerytów wzrosną. Oznacza to, że będzie można dorobić więcej! Nowe graniczne kwoty przychodu, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenia świadczeń będą obowiązywać od grudnia do lutego. Potem zmienią się znowu od 1 marca. Powinni je kontrolować niektórzy świadczeniobiorcy. Chodzi o dorabiających rencistów oraz emerytów, którzy otrzymują pieniądze, choć nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), czyli tzw. wcześniejsi emeryci.