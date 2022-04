Takie zmiany czekają kierowców. Nowe dowody rejestracyjne już od 1 maja [28.04.2022 r.]

Nowe dowody rejestracyjne będą wydawane kierowcom już od maja 2022 roku. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało odświeżony wzór dokumentów już w ubiegłym roku. Udoskonalona została w nich przede wszystkim warstwa zabezpieczeń - dowody rejestracyjne mają być trudniejsze do podrobienia.Czy po 1 maja 2022 roku kierowcy muszą iść do urzędu, by wymienić dowód rejestracyjny na nowy? Rozporządzenie ministra przewiduje, że aktualny wzór po 1 maja 2022 r. nadal będzie ważny. Aż do lipca 2022 roku będzie można nadal otrzymać dowód rejestracyjny w aktualnie obowiązującym wzorze.Oznacza to, że kierowcy na razie nie muszą wymieniać swoich dowodów rejestracyjnych.Co się zmieni w dowodach rejestracyjnych? Jakie zabezpieczenia znajdą się w odświeżonych dowodach rejestracyjnych? W jaki sposób dokumenty będą zabezpieczone? Zobacz szczegóły zmian, które czekają kierowców w naszej galerii >>>>>

