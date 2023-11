Takie znaki zodiaku będą miały pecha w finansach w listopadzie! Oni muszą zacząć oszczędzać [15.11.2023]

Horoskop na listopad 2023

Zodiak to pas nieba, na tle którego z Ziemi można obserwować wędrówkę Słońca w ciągu roku (jest to wędrówka pozorna, porusza się Ziemia, a nie Słońce). Zodiak dzieli się na 12 równych części i każda z nich ma swój znak. Badaniem wpływu gwiazd i planet na życie ludzi zajmuje się astrologia. Horoskop to przepowiednia tworzona dla danego znaku zodiaku tworzona na podstawie aktualnej pozycji Słońca.

Przeczytaj także: Imiona największych kłamców i kłamczuch. Takie osoby nabardziej kłamią i lepiej im nie ufać