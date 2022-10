Takie znaki zodiaku się nie lubią. Między tymi znakami może dojść do ostrych awantur [17.10.2022 r]

Data urodzenia może przesądzać o pewnych cechach charakteru oraz skłonnościach do niektórych zachowań. Wybrane znaki zodiaku energia przyciąga do siebie i sprawia, że zostają najlepszymi przyjaciółmi, a inne wręcz odwrotnie - już przy pierwszym spotkaniu odczuwają do siebie niechęć. Takie osoby często zostają najbardziej zaciekłymi wrogami na polu prywatnym oraz zawodowym. Lepiej, aby nie musiały przebywać w swoim towarzystwie zbyt długo!