Takie znaki zodiaku starzeją się szybciej. Żyją częściej w stresie i nie dbają o zdrowie [25.10.2022]

Niektóre znaki zodiaku są z natury nerwowe i nie przykładają zbyt dużej wagi do swojego zdrowia. Znaki te są bardzo wrażliwe i podatne na stres. Jednocześnie nie chcą chodzić do lekarza, unikają badań profilaktycznych i zaniedbują leczenie chorób. Wśród cech charakteru tych znaków zodiaku można wymienić upartość i skrytość. Nie lubią one rozmawiać o sobie, swoich potrzebach i emocjach. Właśnie z tego powodu procesy starzenia postępują u nich znacznie szybciej, niż u osób dbających o siebie i myślących pozytywnie.