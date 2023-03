Takie znaki zodiaku to urodzeni domatorzy. Uwielbiają spędzać czas w kapciach przed telewizorem [24.03.23 r.]

Każdy z nas czasem potrzebuje odpoczynku i wyciszenia w domowym azylu. Niektórzy jednak mają taką potrzebę znacznie większą od innych. Mogą oni spędzać cały wolny czas w obrębie swojego mieszkania i zupełnie im to nie przeszkadza. Tu czują się najlepiej. Ponadto cenią rodzinne życie i nieufnie podchodzą do nowych znajomości. Takie osoby to urodzeni domatorzy! Astrologowie spojrzeli w gwiazdy i wyłonili listę osób, które lubią przebywać w domu.