Takiej wysokości Czternastą Emeryturę dostaniemy na konta. Oto kwoty netto i brutto [2.06.2021]

Bon turystyczny jest ważny do 31 marca 2022 roku. Za co nim zapłacimy?

Poprawa sytuacji epidemiologicznej pozwala na odmrażanie gospodarki i powrót do normalności. A to zachęca rodziców do planowania odpoczynku ze swoimi pociechami. Do tej pory mieszkańcy regionu aktywowali 85,2 tys. bonów i dokonali płatności na kwotę 17,4 mln zł.