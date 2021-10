Takimi autami jeżdżą gwiazdy programu Królowe życia! Zobaczcie te fury! [zdjęcia - 2.10.21 r.]

Niekwestionowaną gwiazdą programu jest Dagmara Kaźmierska - to jej udało się zdobyć największą sławę i grono wiernych fanów.

Takimi autami jeżdżą Królowe życia! Zobaczcie te fury!

Tytułowe królowe wyróżniają się z tłumu i nie dbają o konwenanse. Lubią życie, pieniądze i smak sukcesu. Dagmara Kaźmierska, Iza Macudzińska, Kasia „Laluna” Alexander oraz Leon van Nispen i Damian Antczak van Nispen to obecnie najjaśniejsze punkty programu, jednak skład "Królowych życia" niemal co roku się zmienia. Zobaczcie w poniższej galerii, jakimi samochodami na co dzień jeżdżą gwiazdy popularnego serialu.