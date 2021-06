Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii [9.06.21]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić.



Lista urządzeń, które mamy podłączone do prądu nawet gdy z nich nie korzystamy jest długa, a wystarczy wprowadzić pewne nawyki, które pozwolą nam na spore oszczędności. Sprawdźcie, które urządzenia warto po użyciu całkowicie odłączyć od prądu.



