Tania, prosta, szybka i zdrowa! Tak krok po kroku zrobisz pyszną sałatkę ziemniaczaną [20.10.2022 r]

Ziemniaki są źródłem błonnika, witamin: A, C oraz z grupy B (B1, B2, B3 i B6) i C, potasu, wapnia, żelaza, fosforu, jodu, miedzi i cynku. Są też tanie i proste w obróbce. Znamy sprawdzony przepis na prostą sałatkę ziemniaczaną, złożoną tylko ze zdrowych, lokalnych i sezonowych produktów. To duża porcja, dla 10 osób. Sprawdźcie w naszej galerii.

Agnieszka Romanowicz