Taniec z Gwiazdami 2024 - uczestniczy. Zobacz, jak gwiazdy prezentują swoje taneczne umiejętności OPRAC.: Adrianna Jackowiak

W świeżym studiu, z trójką nowych jurorów, a także doskonale znanymi prowadzącymi, dwanaście par właśnie stanęło na parkiecie, gotowe do rozpoczęcia rywalizacji o Kryształową Kulę. Ich głównym celem było zapewnienie sobie udziału w długiej i ekscytującej przygodzie tanecznej. AKPA/Jacek Kurnikowski Zobacz galerię (30 zdjęć)

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" to program telewizyjny, który zdobył ogromną popularność. W trakcie trwającej obecnie czternastej edycji, produkcja śledzi wyniki oglądalności i aktywnie dzieli się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pierwszy odcinek najnowszej serii przyciągnął uwagę prawie 2 milionów widzów, co stanowi imponujący wynik! Jeśli jesteście zaciekawieni, kto tym razem prezentuje swoje taneczne umiejętności, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!