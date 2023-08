Taniej kupimy w Lidlu, Auchan, Dino czy Biedronce? Oto porównanie cen żywności w sklepach [5.08.2023 r.] Agnieszka Domka-Rybka

Przedstawiciele Biedronki w Auchan, Dino, Lidlu i Biedronce wrzucili do koszyka 20 dokładnie takich samych produktów - oferowanych przez wszystkie sieci, tej samej, konkretnej marki i w takim samym opakowaniu pod względem gramatury. Jakub Pokora Zobacz galerię (8 zdjęć)

Biedronka mówi „sprawdzam” i sama wybiera się na zakupy do konkurencji. Do koszyka trafiło 20 takich samych produktów zakupionych w Auchan, Dino, Lidlu i sklepie własnym sieci. Co wyszło z porównania 4 paragonów? Najtańszy koszyk takich samych produktów jest właśnie w Biedronce.