"Tanio sprzedam" to kant! Tak oszuści chcą przejąć nasze konto na Facebooku

Oszuści wymyślają coraz to nowe sposoby, żeby nas okraść. Najpierw obserwują na Facebooku, a gdy popełnimy błąd - atakują! Mieszkańcy Kujaw i Pomorza, którzy padli ofiarą przestępstw w sieci ostrzgają: "Można naprawdę dużo stracić!"

Przykład, a właściwie dwa tylko z ostatnich dni: ktoś wstawia (na jednej z lokalnych grup facebookowych) zdjęcia karmy dla zwierząt. Widzieliśmy dwa takie ogłoszenia, za każdym razem karma była inna, ale w obu postach był ten sam opis: „Tanio sprzedam karmę” (wystawione produkty są znanej firmy). Z komentarzy można wnioskować, że niektórzy zainteresowali się tematem, ale nie udało im się zdobyć tej karmy, bo to zwykła ściema jest.

Tak chcą przejać nsze konto na Facebooku

To może być właśnie oszustwo, przed którym ostrzegła wczoraj Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Poinformowała, że CERT Polska (zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie) obserwuje metody przestępców, których celem jest wyłudzenie loginów i haseł do Facebooka. Jak podaje PAP, kant wygląda mniej więcej tak: zaczyna się od umieszczenia w portalu społecznościowym ogłoszenia sprzedaży przedmiotu. Jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie zakupem, przestępcy kontaktują się z nim przez wiadomość prywatną.

„Przesyłają potencjalnej ofierze link do strony, na której rzekomo znajduje się więcej informacji o sprzedawanym produkcie. W rzeczywistości jest to fałszywy panel logowania do serwisu Facebook, służący do wyłudzenia danych dostępowych ofiary” - informuje NASK.

Natomiast przejęcie konta na Facebooku może być wykorzystane m.in. do próby wyłudzenia pieniędzy od znajomych ofiary lub nakłonienia ich do instalacji szkodliwego oprogramowania. To, oczywiście, nie jest jedyne oszustwo w mediach społecznościowych. Była również głośna afera związana z takim postem: „Udostępniam specjalny kod dla moich followersów: z nim kupicie AirPodsy nie za 599 zł, a za 130 zł!”

Słuchawkowa ściema!

Słuchawkowa” ściema to przykład tzw. scamu. Polegał on na tym, że oszuści handlujący podróbkami AirPodsów, nawiązywali współpracę z influencerami, którzy posiadają wielu fanów i zaufanie w sieci. Influencerzy, nie sprawdzając wiarygodności firmy, reklamowali jej produkt, zachęcając do okazyjnego zakupu. Problem w tym, że „rewelacyjne” słuchawki okazały się towarem wątpliwej jakości, sprowadzanym z Chin w procesie tzw. dropshippingu. Oszukani użytkownicy dostali gadżety niewarte ceny, a niektórzy wcale nie otrzymali opłaconego zamówienia. Liczba oszukanych to były setki osób, jak nie więcej.

Inny przykład? Mieszkańcy Kujaw i Pomorza, których próbowano lub okradziono teraz radzą innym: „Nowa metoda oszustów! Sprzedajecie coś w sieci? Ściema! Nie zarobicie, a możecie dużo stracić!”

"Zawsze uważałam i w żadne linki nie wchodziłam, aż do teraz. Kliknęłam, jak wystawiłam rzeczy na sprzedaż. I mam nauczkę! Z mojego konta zniknęło 2800 zł" - ostrzegała m.in. pani Angelika w Grupie Bydgoszczanie na Facebooku.

„Miałam podobnie. Dostałam link i musiałam wpisać dane do banku, że niby pieniądze za sprzedaż przyjdą na konto i stało się... - dodaje pani Ania.

Tak oszuści żerują na ludzkich tragediach

Jakiś czas temu w Inowrocławiu ktoś rzucił na Facebooku hasło „Pomagam” dla rodziny, która straciła dom w pożarze. Pojawił się taki post: „Dom, który znam od podszewki, dom moich dzieci, uległ pożarowi. Jak zwykle w takich okolicznościach, ubezpieczenie nie pokryje całości strat...Wielu ludzi dobrej woli wspomaga X, jej męża i dzieciaki. Dziękując Wam za to, zachęcam moich Znajomych i Przyjaciół z fb do wsparcia akcji: pomagam.pl/pozar2023! W takich momentach bądźmy razem. Dziękuję”. (tu emotikonka koniczyny). Autor posta sugerował, że potrzeba 100 tys. zł!

Ludzie zaczęli to udostępniać z komentarzem: „Udostępniam i pomagam!” Ktoś jednak ostrzegł w końcu przed tą zbiórką: „Uwaga, to oszuści! Kanalie podszywają się pod zrzutki i kradną zdjęcia. Ktoś wykorzystał m.in. zdjęcia naszego spalonego domu i podszywa się pod zrzutkę na odbudowę naszego domu. Skąd biorą się takie osoby? To żerowanie na ludzkich tragediach. Kradną opis, zdjęcia i dają link do zrzutki na siebie”. I teraz ciekawostka: tak się złożyło, że w poście w Inowrocławiu pojawiło się zdjęcie... domu znanego, lokalnego polityka z Kujaw i Pomorza. Uważajmy na hasła o pomaganiu. Naciągacze chcąc zarobić wykorzystują ludzkie dramaty. Niestety, ma to również inny wymiar. Ludzie, czytając o kolejnych kłamstwach stają się nieufni i, gdy ktoś naprawdę potrzebuje pomocy, może jej nie otrzymać. Gdy ktoś, kogo nie znamy osobiście, prosi w mediach społecznościowych o pieniądze - to musi nam zapalić się czerwona lampka. W przeciwnym razie, możemy dużo stracić.

