Tankowanie nie jest tanie, ale można liczyć na obniżki

Według portalu e-petrol.pl średnia cena PB95 będzie wynosić w tym tygodniu 6,86-7,01 zł za litr. PB98, a zwłaszcza ON są znacznie droższe i ich wartość wahać się będzie kolejno między 7,53 a 7,71 zł i 8,08 – 8,21. Przewidywana średnia cena LPG to 3,05-3,14.

Jednak wyrażony na wstępie optymizm co do kosztów dalszych wyjazdów traci swój czar, gdy porównamy wartości na dystrybutorach paliw rok do roku. Według danych e-petrol.pl pod koniec października 2021 roku ceny były następujące: PB95 - 5,94 zł, PB98 - 6,18, ON - 5,97, LPG – 3,19. Zatem tylko autogaz był droższy niż obecnie.