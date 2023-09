Tarcia w Polsce 2050 w Bydgoszczy. Kandydat do Sejmu ma kilku rywali w stowarzyszeniu

Stwierdzono również, że nie poinformował w sposób "należyty" członków i wolontariuszy stowarzyszenia o zmianie nazwy fanpage'u "Ekipy Szymona Bydgoszcz" i m.in., iż "nie postępował w sposób korzystny dla Stowarzyszenia budując wśród członków atmosferę nie sprzyjającą (pisownia oryg., red.) współpracy, która sprzyjała podziałom w grupie i rodziła wzajemny brak zaufania".

- To normalne, że w pracy stowarzyszeniowej, wolontariackiej pojawiają się czasami napięcia. Jedni chcą realizować takie działania, a inni inne, różne są też modele działania i komunikacji - mówi Radosław Rataj. - Mamy wiele świetnych, zaangażowanych i gotowych do działania osób w stowarzyszeniu. Mają oni mnóstwo pomysłów. Problem w tym, że nie wszystkie da się zrealizować i że nie wszyscy są w stanie taką rezygnację zaakceptować i to stało się przyczyną konfliktów.