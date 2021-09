Tauron I Liga: BKS Visła Proline Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała [zdjęcia, relacja]

BKS VISŁA PROLINE BYDGOSZCZ - BBTS BIELSKO-BIAŁA 3:2

Sety: 25:22, 16:25, 25:18, 20:25, 17:15

BKS: Gutkowski, Radziwon, Wierzbicki, Galabov, Kowalski, Masny, Bonisławski (libero) oraz Owczarz, Sternik

BBTS: Cedzyński, Macionczyk, Piotrowski, Siek, Gryc, Pietruczuk, Fijałek (libero), Ledwoń (libero) oraz Gil, Hanes, Hunek,

Chociaż to już trzecia kolejka rozgrywana na zapleczu Plus Ligi, to bydgoszczanie zagrali dopiero pierwszy mecz. Dwa pierwsze spotkania przełożyli. Ich pierwszym rywalem byli siatkarze z Bielska-Białej. Z tym przeciwnikiem spotykali się w poprzednim sezonie najczęściej, bo aż sześć razy, ale wygrali zaledwie raz.

BKS Visła Proline zagrał bez Igora Yudina, który leczy uraz. Z kolei Mariusz Marcyniak dopiero wznowił normalnie zajęcia siatkarskie po kontuzji achillesa.

Inauguracyjny set długo był wyrównany. W jego środkowej fazie miejscowi poprawili grę w obronie i mogli wyprowadzać kontry. Uzyskali minimalne prowadzenie, które utrzymali do końca.